В Челябинской области приговорили к штрафу мобилизованного, управлявшего автомобилем в алкогольном опьянении

В Челябинской области военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации, приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Ранее рядовой был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей и запретили управлять транспортными средствами на 1 год 10 месяцев.

После употребления алкоголя он сел за руль автомобиля Шкода Рапид. Он был остановлен сотрудниками полиции вблизи контрольно-пропускного пункта военного полигона, которые установили у него состояние алкогольного опьянения.

По решению суда ему также запрещено заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.