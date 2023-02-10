Уральский боец ЧВК "Вагнер" погиб в зоне СВО под Артемовском

Молодой боец ЧВК "Вагнер" из уральского города Сухой Лог погиб в зоне специальной военной операции.

Как сообщается на странице городского округа в соцсети, 31-летний Антон Лескин погиб 15 января в боях под Артемовском (ДНР). В октябре 2022 года уралец отправился добровольцем в ЧВК "Вагнер".

Церемония прощания с Лескиным состоится в эту субботу, 11 февраля, в ДК "Кристалл" с 10 до 11 часов. Похоронят его на Курьинском кладбище.

В администрации Сухого Лога принесли свои соболезнования родным и близким Антона.

Ранее сообщалось, что все участники СВО в скором времени получат статус ветерана боевых действий. Об этом заявил российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.