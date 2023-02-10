В Голландии боятся работать с Крымом по скифскому золоту, - посол

Голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о "скифском золоте" из-за санкций ЕС, что усложняет позицию музеев в судебном процессе.

"Можно предположить, что позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде. Голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно), как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС", - рассказал в интервью РИА Новости российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, уже одно только подобное обстоятельство позволяет вести речь о нарушении принципа равенства сторон и надлежащего отправления правосудия.

Напомним, с февраля по август 2014 г. в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации. 14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 г подали апелляцию на такое решение. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

В октябре 2021 г. Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков полагает, что решение Верховного суда Нидерландов по делу о скифском золоте, скорее всего, будет иметь политические мотивы и поэтому будет необъективным.