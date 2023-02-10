Пермская мэрия планирует отнять у городской думы утверждение тарифа на проезд в общественном транспорте

Администрация Перми внесла на рассмотрение в городскую думу проект, согласно которому полномочия по утверждению тарифа на проезд в общественном транспорте будет передан мэрии. Сейчас это полномочия гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми осуществляется администрацией города Перми в соответствии с Методикой установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, утверждаемой нормативным правовым актом администрации города Перми", - говорится в проекте решения.

Также в проекте исключается необходимость утверждения тарифа пермской городской думой.

Напомним, ранее стало известно, что власти города планировали повысить тариф на проезд в общественном транспорте с 33 руб. до 35 руб. Повышение стоимости необходимо из-за роста расходов на транспортную отрасль. В этом году затраты на транспортную отрасль вырастут на 10% и составят 6,5 млрд руб. Когда именно будет повышена стоимость проезда не уточняется.

При этом, экономически обоснованный тариф за проезд в муниципальном общественном транспорте снизился с 39 руб. до 36 руб.