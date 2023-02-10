"Мемориал"* ведет переговоры с "Ельцин Центром" для организации штаб-квартиры

Между общественной организацией "Мемориал"* (внесена в список иностранных агентов) и представителями Ельцин Центра в Екатеринбурге сейчас ведутся переговоры. О намерениях переехать в ЕЦ, создав там свой офис, подтвердил глава организации Алексей Мосин.

"Мы ведем переговоры, договора на руках у нас нет. Нам бы не хотелось привлекать к этому какое-то внимание", - передает слова Мосина Telegram-канал УралLIVE.

В свою очередь исполнительный директор ЕЦ Александр Дроздов заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах и попросил " не суетиться".

По словам источника УралLIVE, организации могут на льготных условиях предоставить помещение на ул. Коминтерна, 16, где располагается "Уральский Центр Бориса Николаевича Ельцина".

При этом другому изданию Мосин лично заявил, что не упоминал каналу УралLIVE что-либо о "Ельцин Центре".

"У нас есть лишь уведомление от департамента по управлению муниципальным имуществом (администрации Екатеринбурга) о выселении. Других договоров мы не заключали. Тем более я не упоминал что-либо о Ельцин Центре", - заявил он изданию ЕАН.

Из прежнего офиса правозащитников выселила администрация Екатеринбурга.

Напомним, что ранее штаб-квартиру "Мемориалу"* на льготных условиях предоставляла администрация Екатеринбурга, однако после нескольких скандалов и протестов общественности, мэрия выселила организацию.