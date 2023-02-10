10 Февраля 2023
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Политика За рубежом

Bloomberg: ЕС неизвестно расположение 86% замороженных активов ЦБ РФ

Юридическая служба Евросоюза признала, что не располагает данными о том, где находится подавляющая часть заблокированных активов ЦБ РФ, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что из 258 миллиардов долларов на текущий момент установлено местонахождение не более 36,4 миллиардов долларов (то есть около 86% суммы остается не замороженной).

Юристы рекомендовали странам Евросоюза запросить у банков подробную информацию об объеме замороженных активов российского Центробанка, если Брюссель хочет использовать эти средства для восстановления Украины.

Ранее юридическая служба Совета Европейского союза заявила, что ЕС имеет полномочия временно задействовать не менее 33,8 млрд евро активов Банка России, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

При этом европейские чиновники и ряд стран обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов Центробанка России.

Теги: ес, активы цб рф



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