22 февраля в Москве может состояться митинг-концерт с участием Путина

Владимир Путин может появиться на масштабном митинге-концерте, проведение которого Кремль, якобы, запланировал на 22 февраля. Мероприятие состоится в Лужниках. Это будет своеобразное "продолжение" послания Федеральному собранию, с которым, как ожидается, президент может выступить 21 февраля, пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

В Кремле информацию не подтвердили и не опровергли.

В прошлом году митинг-концерт в Лужниках состоялся на фоне новой волны эпидемии коронавируса и начала специальной военной операции, он был посвящен годовщине присоединения Крыма к России. На стадионе собралось более 200 тыс. человек, участвовал собственно Путин, а также Григорий Лепс, Тимати, Николай Расторгуев, группа "Любэ" и Полина Гагарина.