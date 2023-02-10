10 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: скриншот трансляции с youtube-канала &quot;Украина • РУ&quot;

22 февраля в Москве может состояться митинг-концерт с участием Путина

Владимир Путин может появиться на масштабном митинге-концерте, проведение которого Кремль, якобы, запланировал на 22 февраля. Мероприятие состоится в Лужниках. Это будет своеобразное "продолжение" послания Федеральному собранию, с которым, как ожидается, президент может выступить 21 февраля, пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

В Кремле информацию не подтвердили и не опровергли.

В прошлом году митинг-концерт в Лужниках состоялся на фоне новой волны эпидемии коронавируса и начала специальной военной операции, он был посвящен годовщине присоединения Крыма к России. На стадионе собралось более 200 тыс. человек, участвовал собственно Путин, а также Григорий Лепс, Тимати, Николай Расторгуев, группа "Любэ" и Полина Гагарина.

Теги: митинг, концерт, послание федеральному собранию, владимир путин



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