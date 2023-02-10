10 Февраля 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: pxhere.com

Финляндия допустила возможность поставки истребителей Украине

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину.

"Мы готовы помогать любым возможным способом и до тех пор, пока это потребуется, и мы должны также обсудить более тяжелое вооружение", - сказала Марин Politico после саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, цитату приводит ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время. Глава Минобороны Германии Борис Писториус исключил возможность поставки Украине истребителей.

Теги: Санна Марин, истребители, Финляндия, Украина



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