Бастрыкин требует доклад по ситуации в тагильском детсаду, где девочка получила ожоги

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с получением травмы ребенком в детском саду в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в конце января этого года в одном из детсадов Нижнего Тагила 2-летняя девочка получила термические ожоги. После этого свою проверку начала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, сейчас СК России по Свердловской области поставлен вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел. В случае удовлетворения этого ходатайства, в ведомстве намерены установить все обстоятельства случившегося.

Кроме этого, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Михаилу Богинскому представить ему доклад по ситуации в тагильском детсаду.