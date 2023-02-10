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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин требует доклад по ситуации в тагильском детсаду, где девочка получила ожоги

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с получением травмы ребенком в детском саду в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в конце января этого года в одном из детсадов Нижнего Тагила 2-летняя девочка получила термические ожоги. После этого свою проверку начала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, сейчас СК России по Свердловской области поставлен вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел. В случае удовлетворения этого ходатайства, в ведомстве намерены установить все обстоятельства случившегося.

Кроме этого, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Михаилу Богинскому представить ему доклад по ситуации в тагильском детсаду.

Теги: Бастрыкин, доклад, девочка, детсад



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Ранее 09.02.2023 09:42 Мск В Нижнем Тагиле 2-летняя девочка получила ожоги в детском саду


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