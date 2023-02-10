В полиции заявили, что массовая драка в челябинской школе произошла из-за личных неприязненных отношений участников

Массовая драка в образовательном центре №5 Челябинска произошла из-за бытового конфликта. Об этом заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

"Подростки знакомы между собой по учебному заведению, а также месту проживания. Конфликт возник в результате личных неприязненных отношений и взаимных претензий, о которых не было известно педагогам и родителям. Все произошедшие события имеют сугубо бытовые причины", - отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что пострадавшие сколотили что-то вроде банды, задирали детей в школе и вымогали деньги. Один из участников драки Никита решил дать отпор обидчикам. При этом в СМИ Никиту и его друзей называли "скинхедами".

В региональном ГУ МВД опровергли эту информацию. "В ходе проверки установлено, что никаких заявлений, обращений, уголовных дел и материалов проверок в отношении пострадавших в драке в органах внутренних дел Челябинской области нет. Кроме того, приписываемое второй стороне конфликта участие в незаконных движениях и группировках экстремистской направленности также не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В настоящий момент все участник драки установлены. С ними проводятся следственные действия с привлечением законных представителей, роли которых в воспитании подростков также будет дана оценка.

Напомним, по словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участников драки задержали в квартире. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 18 летний местный житель. В ближайшее время совершеннолетнему челябинцу изберут меру пресечения. В ходе обысков у нападавших были изъяты аэрозольный пистолет, молотки, пневматическая винтовка.