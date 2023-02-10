В Латвии погиб основатель бренда одежды Sela Борис Остробород

В Латвии погиб 65-летний сооснователь бренда одежды Sela Борис Остробород, об этом сообщил его двоюродный брат и партнер по бизнесу Аркадий Пекаревский.

"Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул", - написал Пекаревский в соцсетях.

Остробород и Пекаревский основали Sela в 1991 году. В 1997 году первый фирменный магазин сети открылся в Санкт-Петербурге. Летом 2019 года компанию купила Melon Fashion Group (ей принадлежат Befree, Love Republic и Zarina). На конец 2021 года сеть Sela включала 181 магазин, пишет "Коммерсант".