10 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото:Flickr

Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на "Северном потоке"

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon ранним утром 26 сентября 2022 года следил за последствиями взрыва на газопроводах "Северный поток". Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, пишет РИА Новости.

Ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской преми Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops.

Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.

В архиве полетов на Flightradar24 нет данных о норвежском самолете, который мог сбросить буй, так как он, по всей видимости, выполнял полет с выключенным ответчиком. Но на Flightradar24 сохранился трек полета P-8A Poseidon, который оказался в районе инцидента ровно через час после взрыва.

Согласно записи ресурса, самолет прилетел из Атлантики, затем, пройдя над Данией, он подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправился над Польшей. Потом P-8A Poseidon вернулся к Борнхольму и примерно в 4:45 по летнему европейскому времени совершил полный круг точно над районом взрыва, начав снижение.

Разведчик развернулся направо и ушел в сторону от места происшествия, постепенно снижаясь с высоты в 7300 метров до 2200 метров, после чего отключил транспондер и исчез с радара.

Теги: самолет-разведчик, северный поток, взрыв



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