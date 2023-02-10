10 Февраля 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Новый автомобиль и помощь с выплатами. Депутат Вихарев провел прием с женами мобилизованных

Депутат гордумы Екатеринбург Алексей Вихарев провел онлайн-прием с женами мобилизованных, пообещав помочь с возникшими проблемами. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Первыми к Вихареву обратились сразу семь женщин, чьи мужья уже находятся в зоне проведения СВО. Группа попросила купить супругам автомобиль для перевозки раненых. Депутат пообещал придумать, какой автомобиль будет надежнее, на кого его оформить и как доставить до места назначения.

Еще одна женщина рассказала, что чиновники отказали ей в выплате на ребенка и семью, после того, как муж ушел добровольцем. Объясняют свое решение свердловчанке отсутствием оригиналов документов, которые та предоставила для выплаты.

"Это что получается, чтобы семьи бойцов получали выплаты, их надо всех вернуть и разбираться с документами? Направлю запрос в Министерство соцполитики. Наши ребята должны быть уверены, что дома все в порядке, а семьи ни в чем не нуждаются", - написал Вихарев.

Во время онлайн-приема к депутату обращались не только по теме спецоперации, но и по бытовым моментам. Одна пенсионерка попросила помочь разобраться с дефицитом лекарств - те препараты, что выписали пожилой женщине, в городских аптеках просто отсутствуют. Как глава медфракции города Алексей Вихарев пообещал разобраться в ситуации, а в случае подтверждения информации о нехватке лекарств обратиться в Минздрав.

Со своей проблемой обратилась и мать маленького ребенка. По ее словам, от ЖК в переулке Малом, 15 нет ни тротуаров, ни оборудованных дорожек до двух детских садов, расположенных по соседству. Из-за этого каждое утро женщине приходится вести ребенка в сад по дороге, заставленной машинами. Осложняет маршрут постоянный гололед зимой, а летом неровности в виде камней.

"Выясню в администрации Орджоникидзевского района, есть ли планы по благоустройству территории. Это очень распространенная проблема. Строительство в городе идет ударными темпами, а вот инфраструктура недотягивает и люди страдают. То парковок нет, то дорог, то благоустройства. Конечно, строители совместно с чиновниками должны работать на упреждение. Продумывать решение будущих проблем еще на этапе проекта. Но далеко не всегда так получается", - заключил депутат.

Теги: Вихарев, мобилизация, онлайн-прием



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