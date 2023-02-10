В новых регионах России появится единый оператор мобильной связи

Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов, сейчас тарифы на связь в субъектах держатся на уровне общероссийских.

"Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов", - сказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, задача правительства – обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов.

"В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей. Тарифы в настоящий момент на уровне общероссийских", - отметил вице-премьер.