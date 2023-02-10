На Среднем Урале легковушка столкнулась с грузовым поездом на переезде

В Свердловской области выясняют обстоятельства столкновения поезда и легкового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось вечером 9 февраля недалеко от станции Синарский города Каменск-Уральский: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и автомобиль марки ВАЗ 2109.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки пытался проехать через пути перед приближающимся поездом.

Как отметили в надзорном ведомстве, движение поездов не задерживалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, недавно на Среднем Урале иномарка врезалась в железнодорожную будку, уходя от погони ГИБДД.