10 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Уральская транспортная прокуратура

На Среднем Урале легковушка столкнулась с грузовым поездом на переезде

В Свердловской области выясняют обстоятельства столкновения поезда и легкового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось вечером 9 февраля недалеко от станции Синарский города Каменск-Уральский: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и автомобиль марки ВАЗ 2109.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки пытался проехать через пути перед приближающимся поездом.

ДТП вблизи станции Синарский города Каменск-Уральский(2023)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Как отметили в надзорном ведомстве, движение поездов не задерживалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, недавно на Среднем Урале иномарка врезалась в железнодорожную будку, уходя от погони ГИБДД.

Теги: поезд, ДТП, переезд, прокуратура



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