В Новосибирске жильцам пострадавшего дома предоставят квартиры с мебелью

Пострадавшие после взрыва газа в жилом доме Новосибирска получат квартиры со всем набором необходимой мебели.

"Расселять будут всех. <...> Вчера был определен весь спектр квартир и жилых помещений, которые могут быть предоставлены. Это благоустроенные жилые помещения, которые дополнительно будут (оснащены) всем набором необходимой мебели. Сейчас задача – только в том, где людям удобнее поселиться, в зависимости от их места работы или места обучения детей или по их желанию", - приводит ТАСС слова начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой.

Напомним, сегодня в Новосибирской области - день траура из-за гибели людей в пострадавшем доме. Известно о 13 жертвах.