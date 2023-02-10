Роскосмос: Россия акцентирует расходы на пилотируемую космонавтику, США – на спутники

Россия тратит на космическую пилотируемую программу в два раза больше, чем Европа и США в процентном соотношении.

"Исторически мы всегда больше внимания уделяли пилотируемой космонавтике. До сих пор тратим на нее 35% средств, в то время как Европа и США - 16-18%", - сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По его словам, Европа и США сделали больший упор, в том числе финансовый, на создание спутниковых группировок.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что в России будет налажено серийное производство спутников. По его словам, в какой-то момент отрасль оказалась заложником нескольких факторов в спутникостроении.