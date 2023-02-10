10 Февраля 2023
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Политика За рубежом Крым Украина
Фото: кадр видеозаписи

Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Украинские власти готовы использовать ракеты большой дальности производства Великобритании для нанесения ударов по целям в Крыму.
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Как сообщает The Times со ссылкой на источники в военных кругах Украины, слова главы государства Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов "в глубине оккупированных территорий" с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму. По словам собеседников, Киев готов к подобным действиям.

Как сообщил во время визита Зеленского в Лондон британский глава правительства Риши Сунак, Лондон готовится передать Киеву "более дальнобойные вооружения". При этом не уточнялось, что именно под этим подразумевается.

Согласно данным военных обозревателей Великобритании, речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям. Другой вариант - авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых достигает 560 км.

Напомним, США в рамках нового пакета военной помощи на сумму порядка 2,175 миллиарда долларов намерены поставить Украине два зенитно-ракетных комплекса HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и иные вооружения.

Теги: Украина, Крым, ракеты, , спецоперация



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