10 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: отходы животных обяжут выкидывать в бумажных пакетах

Экологи предлагают обязать российских собачников использовать для отходов животных бумажные пакеты.

Об этом "Российское экологическое общество" написало Российскому экологическому оператору (осуществляет "мусорную" реформу в России).

Как считают эксперты, в 2020 году в стране было около 22,6 млн собак, за это время их число увеличилось на 21%. Три года назад домашние животные были в 59% российских семьях — примерно у 70,4 млн человек старше 14 лет. По словам экологов, за ростом числа питомцев увеличивается и объем производимых ими отходов — в случае собак это уже почти 4 млн т ежегодно.

В письме экологического общества отмечается, что некоторые владельцы собак привыкли убирать отходы собак в отдельные пакеты и выбрасывать их в мусорные баки. Но многие хозяева не делают этого. Весной эта проблема проявляется особенно остро, когда становится теплее и начинаются субботники.

В то же время те граждане, которые убирают отходы за своими питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Но затем их нельзя отделить от органических отходов — в итоге пластик уезжает на полигон, попадая в почву, воду и микроорганизмы, загрязняя окружающую среду.

Эти две проблемы можно решить комплексно: в РФ, как и во всем мире, уже начали появляться специальные боксы для сбора таких отходов. Это направление следует развивать и дальше. Кроме того, чтобы переработать экскременты, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, подчеркнули экологи, сообщают "Известия".

Теги: собаки, животные, отходы, экология



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