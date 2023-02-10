К концу года число самозанятых может вырасти до 10 млн человек

К концу 2023 года число официально самозанятых граждан России может вырасти до 10 млн человек.

Об этом говорится в прогнозе профильной платформы "Наймикс". К этому может привести как повышение интереса к формату самозанятых со стороны работников, так и сохранение нынешнего стремления работодателей в условиях нестабильности нанимать сотрудников на временные проекты.

По данным ФНС, за 2022 год число самозанятых увеличилось в 1,7 раза и достигло 6,5 млн человек. Общая выручка работающих на себя граждан по итогам года составила 125,8 млрд руб.

Как считает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова, одним из источников такого роста стал малый и средний бизнес, для части которого новый облегченный налоговый режим оказался более привлекательным. По ее словам, интерес к подработке в качестве самозанятого могут проявлять и работники, столкнувшиеся с сокращением рабочего дня на своем основном месте.

Самозанятых такой формат привлекает возможностью выходить на работу в удобное время и место (26%), получением быстрой оплаты (15%), независимостью от начальства и трудового распорядка (12%), сообщает "Коммерсант".

Как ранее заявила омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян, "причины бурного роста регистрации вполне понятны: многие люди лишаются работы, многие теряют в зарплате и ищут подработку, а режим самозанятости позволяет делать это вполне легально".