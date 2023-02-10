В ЛДПР предложили бесплатно парковаться инвалидам у соцобъектов

10 февраля в Госдуму будет внесен проект закона разрешающий инвалидам размещать автомобили до трех часов на платной парковке вблизи объектов социальной инфраструктуры.

Об этом говорится в Telegram заместителя главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. По словам авторов инициативы, законом субъекта РФ могут быть запрещены платные парковки на территориях, прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные, медицинские и культурные организации. Отсутствие прямого запрета на создание платных парковок вблизи этих объектов "приводит к тому, что такие парковки создаются".

Отмечается, что в результате автовладельцы вынуждены либо платить за парковку, что для многих россиян в условиях падения их доходов бывает крайне затруднительно, либо искать бесплатную парковку для размещения транспортного средства вдали от объекта. Таким образом, доступ граждан к объектам социальной инфраструктуры ограничивается, говорится в законопроекте.

При этом людям с ограниченными физическим возможностями "не обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры", поскольку в случае, если на такой платной парковке все специальные парковочные места для бесплатной парковки инвалидов заняты, то человек с ограниченными физическим возможностями вынужден либо искать свободные специальные бесплатные места на других парковках, либо размещать автомобиль на свободном месте данной платной парковки и оплачивать это место по определенному для всех автовладельцев тарифу.

Документом предлагается бесплатно размещать на платной парковке вблизи объектов социальной инфраструктуры автомобили до трех часов, в том числе имеющие "опознавательный знак "Инвалид" и включенные в федеральный реестр инвалидов". Также инициативой предлагается размещать автомобили с таким опознавательным знаком на специальных парковочных местах такой платной парковки бесплатно и бессрочно.