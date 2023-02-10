Иран поставит в Россию 20 тысяч машин в 2023 году

Автопроизводитель Saipa из Ирана до конца 2023 года намерен поставить в Россию более 20 тыс. автомобилей.

Также в РФ планируется создать совместные предприятия по производству машин. "Перспективы совместного производства автомобилей и автокомпонентов находятся в стадии переговоров", - сообщил российский посол в Иране Алексей Дедов.

Как считают эксперты, при адекватной ценовой политике у иранских моделей есть неплохие шансы на успех в нашей стране. При этом мнения специалистов расходятся относительно планов автопроизводителей, заявленных на текущий год.

Как заявил генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, на российском рынке иранские модели займут нишу компактных седанов. Они станут заменой фактически ушедших Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и VW Polo.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценкам, спрос на новые машины сейчас составляет 900–950 тыс. штук в год. При этом в течение этого года будет продано примерно 600–650 тыс. новых автомобилей.

Крупные дилерские центры заинтересованы в продукции иранского автопрома, однако пока никаких конкретных решений о появлении в нашей стране автосалонов по продаже и обслуживанию машин из Ирана не принято. Сертификация моделей из Исламской Республики пока также не ведется, сообщают "Известия".

Напомним, в России в 2022 году рынок новых легковых автомобилей снизился на 59% до 626 тыс. 300 единиц. Эти данные цифры совпадают со статистикой регистраций новых легковушек в прошлом году.