Семьи погибших на новых территориях волонтеров получат выплаты

Семьи волонтеров, которые погибли на новых территориях России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, смогут получить единовременную выплату.

Как следует из постановления кабмина РФ на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет о промежутке с 24 февраля по 30 сентября 2022 года.

"В случае гибели (смерти) в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" волонтеров, принимавших "непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры", их родственники смогут получить единовременные выплаты, говорится в документе.

Выплаты также получат сами волонтеры, получившие травмы при восстановлении инфраструктуры и помощи населению в данных регионах в указанный период.

В случае если волонтер скончается в течение года со дня возвращения из новых регионов из-за полученного там увечья, для получения выплаты потребуется "заключение о причинно-следственной связи между смертью волонтера и увечьем или заболеванием, полученным волонтером при осуществлении волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".

Согласно документу о поддержке волонтерской деятельности, к которому отсылает постановление правительства, семья погибшего волонтера имеет право на выплату в размере 5 млн руб., в случае ранения, травмы или контузии волонтер получает единовременную выплату в размере 3 млн руб.