10 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Автор статьи о причастности США к взрывам на "Северных потоках" Сеймур Херш отказался выступать в Госдуме

Автор статьи о причастности властей США к взрывам на трубопроводах "Северные потоки" Сеймур Херш ответил на предложение выступить в Госдуме России.

По его словам, он не занимается политикой. "Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой", - сказал журналист, сообщает РИА "Новости".

Выступить в Думе Хершу предложил депутат Султан Хамзаев.

Депутат Госдумы РФ, единоросс Олег Морозов предложил возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена и "компании" после терактов на "Северные потоки". Причиной послужила публикация журналиста Сеймура Херша, обвинившего в закладке взрывчатки под "Северные потоки" американских водолазов, а ее активации - норвежцев. Депутат также предложил пригласить представителя СМИ в качестве свидетеля.

Теги: Госдума, Северные потоки



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