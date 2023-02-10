Минтранс: в Россию летают более 50 иностранных авиакомпаний

53 иностранных авиакомпании продолжают летать в Россию.

Об этом на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным заявил глава Минтранса Виталий Савельев. По его ловам, отечественный авиапарк состоит из почти 1 тыс. 300 самолетов, из них 1 тыс. 163 используют для пассажирских перевозок. Из России летают 14 авиакомпаний в 22 страны, а в РФ - из 27 стран, сообщает "Коммерсант".

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя работников и ветеранов отрасли с 100-летием российской гражданской авиации, сообщила о том, что переход на отечественные воздушные суда придаст импульс формированию технологического суверенитета страны.