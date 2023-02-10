В Новосибирске на месте взрыва газа в жилом доме обнаружили тело 13-го погибшего

В Новосибирске продолжает расти число погибших в результате взрыва газа, который произошел в жилом доме.

В настоящее время известно о 13 жертвах происшествия. На месте продолжают работу спасатели, сообщают "Известия" со ссылкой на экстренные службы.

Ранее в Новосибирске сотрудники полиции изъяли доказательства с места жительства задержанных по делу о взрыве в многоквартирном доме.

Губернатор области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура.