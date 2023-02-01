Отказ Лондона передать Киеву истребители не является окончательным

Британское правительство не принимало окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители, однако пока считает правильным воздерживаться от их отправки на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны королевства Бена Уоллеса.

"Твердого решения нет, - сказал он. - В настоящий момент я не думаю, что это было бы правильным подходом".

Ранее представитель канцелярии главы британского правительства Риши Сунака заявил, что Лондон считает нецелесообразным направлять Украине истребители в настоящий момент.