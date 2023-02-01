Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать возможность обстрела ВСУ приграничных регионов РФ

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

"Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - заявил президент.

Владимир Путин сообщил, что в новых регионах юго-запада России – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей будет запущена льготная ипотека по ставке – 2%.

"Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объёмы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков. Там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута, вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи. Хочу поблагодарить все субъекты Федерации, которые оказывают помощь новым регионам, направляют на их восстановление финансовые ресурсы, специалистов, строительные бригады и технику. Напомню также, что и на федеральном уровне действует порядок поддержки граждан и регионов на случай утраты или повреждения имущества. Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду. Сделаем все для того, чтобы человек не оставался один на один со своими проблемами", - заявил президент.