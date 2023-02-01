В Югре в ДТП погибли четыре человека

В Нефтеюганском районе на загородной дороге произошло ДТП с погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Около 19.40 на 724 километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, водитель Лады допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП погибли четыре человека.

Причины, обстоятельства ДТП, а также личности погибших устанавливаются.