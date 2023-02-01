Ситуация в районе Бахмута: село Сакко и Ванцетти освобождено бойцами ЧВК "Вагнер"

Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили село Сакко и Ванцетти севернее Соледара и продолжают вести наступление сразу на нескольких направлениях. Все, что известно о ситуации на Бамхутском направлении — в нашем материале.

Населенный пункт Сакко и Ванцетти освобожден подразделениями ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.

Ранее на перекрестке автомобильных дорог в районе этого села «музыкантами» был уничтожен крупный опорный пункт протяженностью один километр, что и позволило развить дальнейшее наступление.

Как сообщает военкор Александр Симонов, к северу от Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются к Николаевке и Раздоловке одновременно с нескольких направлений.

К северо-западу от Благодатного бойцами ЧВК «Вагнер» был уничтожен крупный укрепрайон протяженностью более двух километров, который состоял из трех ротных опорных пунктов. Он находился на возвышенности, что позволяло военнослужащим ВСУ простреливать окрестности села. Теперь эта угроза ликвидирована.

«Идут ожесточенные бои на юге села Парасковиевка и на севере села Красная Гора — северных пригородах Бахмута. Сообщения об освобождении этих населенных пунктов оказались преждевременными», — пишет в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» Александр Симонов.

По его информации, под контролем ЧВК «Вагнер» находится большая часть района «Мясокомбинат» на северо-востоке Бахмута, а линия боевого соприкосновения проходит в районе улицы Алебастровой. На юго-востоке города бои идут в районе улицы Гаршина, кроме этого подразделения «музыкантов» овладели первыми зданиями в комплексе домов между переулком Ватутина и улицей Некрасова. «Вагнеровцы» расширили зону контроля на юге Бахмута со стороны пригорода Опытное.

В последнее время появилось много спекуляций на тему оперативного окружения Бахмутской группировки ВСУ, что военный корреспондент обоснованно опровергает. Он подтвердил развивающееся наступление ЧВК «Вагнер» со стороны Клещеевки в сторону трассы Бахмут — Константиновка — одной из основных линий снабжения ВСУ в этом районе.

Однако Александр Симонов подчеркнул, что говорить об «оперативном окружении» преждевременно, поскольку у противника все еще остаются трассы на Часов Яр, на Славянск, а также разветвленная сеть полевых дорог, по которой раньше ездила сельскохозяйственная техника.

Но это мало что меняет для подразделений ВСУ, которые киевские власти бросили в «Бахмутскую мясорубку». Украинское командование не позволяет им отойти на следующую линию обороны, а потому бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают их методично уничтожать.

Как передает Telegram-канал «Рыбарь», одно из подразделений 93 механизированной бригады ВСУ, которое действовало в районе «Мясокомбинат» на севере Бахмута, было выведено в Черниговскую область на восстановление боеспособности. После столкновений с ЧВК «Вагнер», из 200 украинских военнослужащих в живых осталось только 40.

На юго-западе от города «музыканты» ведут бои с 3 отдельным штурмовым батальоном ВСУ, который был создан на базе подразделений националистического батальона «Азов». Как сообщает одновременно несколько источников, во время наступления ЧВК «Вагнер» был ликвидирован сержант Дмитрий Церахто с позывным Грек и старший лейтенант Игорь Линдюк с позывным Егерь.

И это только те, о ком стало известно сегодня. Бахмутская группировка ВСУ каждый день несет многочисленные потери, что вынуждает украинское командование снимать свои подразделения с других направлений для того, чтобы удержать город. Однако уже сами военнослужащие ВСУ записывают видеообращения, в которых говорят о бессмысленности дальнейшего сопротивления в Бахмуте со всех точек зрения. Но для киевских властей, по всей видимости, гибель личного состава предпочтительней, чем репутационные издержки от оставления города.

Однако у ВСУ нет никаких шансов сохранить свои позиции в боях с ЧВК «Вагнер» и освобождение Бахмута — это уже вопрос времени.