Норвежская нефтегазовая компания из-за санкций не смогла участвовать в расследовании терактов на "Северных потоках"

Норвежская нефтегазовая компания Equinor не смогла принять участие в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" из-за введенных ЕС антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"МИД Норвегии уведомило, что работа с трубопроводами является нарушением предписаний королевства в области санкционной политики, а, значит, и санкционных правил ЕС", - говорится в документе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что теракты против "Северных потоков" нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур. В МИД РФ подчеркивали, что Запад не допустил Россию к расследованию взрывов на "Северном потоке", потому что ему есть что скрывать.