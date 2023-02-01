В МВД Молдавии заявили, что фрагменты упавших на территории страны ракеты принадлежат Украине

Обломки ракет, которые были обнаружены на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу МВД страны Анну Ревенко.

С начала зимы пограничная служба Молдавии дважды сообщала об обнаружении обломков ракет - в начале декабря, а также 14 января. Обнаруженные фрагменты были переданы экспертам Минобороны страны для проверки.

"В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300", - заявила Ревенко на заседании кабмина.

По ее словам, это относится к обоим вышесказанным случаям, а также к похожему инциденту, зарегистрированному в октябре прошлого года.

По словам главы МВД, это доказывает уязвимость воздушного пространства Молдавии. В частности, это стало одной из причин, по которым Ревенко настаивает на продлении режима чрезвычайного положения в стране. Парламент страны рассмотрит этот вопрос на заседании в четверг.