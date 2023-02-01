01 Февраля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Прокуратура Югры

В Югре 274 человека были мобилизованы с нарушениями

247 жителей Ханты-Мансийского автономного округа были мобилизованы с нарушениями. Такие цифры привела губернатор Югры Наталья Комарова во время итоговой коллегии окружной прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, участие в коллегии принял заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, главный Федеральный инспектор в ХМАО-Югре Александр Постников.

По словам губернатора, обеспечение защиты участников спецоперации и членов их семей - один из таких приоритетов. Она подчеркнула, что быть на постоянной связи, оперативно реагировать, при необходимости менять алгоритмы действий - важная задача властей и прокуратуры.

Итоговая коллегия прокуратуры ХМАО-Югры(2023)|Фото: Прокуратура Югры

Также в числе приоритетов Сергеем Зайцевым была указана необходимость усиления надзора в социальной сфере, защите прав уязвимых категорий населения, пенсионеров, инвалидов, детей. Он поручил принять дополнительные меры по решению проблем в коммунальном секторе, в том числе связанных с модернизацией инфраструктуры, сетей, проведением капитального ремонта жилых домов и расселением аварийных объектов, указал на необходимость обеспечения превентивного надзора в сфере долевого строительства жилья, не допустив возникновения новых "долгостроев", потребовал обеспечить безусловное соблюдение в регионе природоохранного законодательства, возмещение причиненного экологического ущерба, защиту лесов от пожаров.

Кроме того прокурор обратил внимание коллег на повышение координирующей роли прокуроров в сфере борьбы с преступностью, поручил добиться повышения эффективности работы правоохранительных органов в сфере уголовно-правовой превенции, противодействия наркообороту, по возмещению причиненного преступлениями ущерба, указал на активизацию работы по противодействию легализации криминальных доходов, выявлению и пресечению преступлений экстремистской направленности.

Теги: мобилизация, нарушения, прокуратура



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