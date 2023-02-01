Израиль допускает поставку систем "Железный купол" на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетальяху допускает поставку Киеву систем ПВО "Железный купол". Ранее эта страна отказывалась от поставок оружия Киеву под разными предлогами, сохраняя нейтралитет в конфликте.

В интервью CNN израильский премьер заявил, что "изучает вопрос" предоставления Украине не только гуманитарной помощи. При этом Нетаньяху не стал скрывать, что вопрос рассматривается в контексте "сложных отношений с Россией", на которые также влияет сирийский конфликт.

Премьер-министр добавил, что в начале конфликта в прошлом году ему предложили выступить посредником в урегулировании, но он отказался, поскольку тогда занимал другую позицию внутри Израиля – был главой оппозиции. Теперь он готов принять предложение, но если его кандидатуру как посредника поддержат стороны конфликта и США.

Ранее Украина неоднократно запрашивала у Израиля помощь системами ПВО и противотанковыми ракетами.