01 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области глава района рассказал о жителях, выступивших против центра реабилитации бойцов СВО

В Пластовском районе Челябинской области на базе МУП "Санаторий-профилакторий" могут открыть центр реабилитации для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО. При этом некоторые жители выступили против такого учреждения.

По словам главы муниципалитета Андрея Пестрякова, эту идею поддержали члены Совета ветеранов. Однако некоторые жители предложили оставить все как есть.

"На личный прием ко мне обратилась группа жителей Пластовского района с предложением оставить все как есть, что и им самим надо проходить оздоровление, лечить насморки и больные суставы. Я пояснил, что в зависимости от загруженности учреждения возможность получения услуг в нем будет и у жителей нашего района, что в настоящее время перед нами стоит актуальная и значимая задача - оказание всесторонней помощи участникам (ветеранам) боевых действий, но понимания не услышал. Как говорится, своя рубашка ближе к телу", - сообщил Пестряков в своем telegram-канале.

Он признался, что ему стыдно за жителей района с такой позицией. При этом он считает, что такое мнение разделяет небольшое количество жителей.

"На данный момент есть необходимость организовать стационарное социально-реабилитационное отделение для участников специальной военной операции, и мы постараемся сделать это до конца текущего года, - добавил он.

Теги: центр реабилитации, СВО,



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