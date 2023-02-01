Глава Минэнерго заявил о том, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" после попытки обстрела нет

Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" после попытки обстрела пока нет, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Пока ("Транснефть") не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", - цитирует ТАСС Шульгинова.

Ранее стало известно, что украинские военные ударили "Точкой-У" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией "Новозыбков". Пострадавших нет, весь персонал своевременно эвакуировали.