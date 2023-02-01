01 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: t.me/rogozin_do

Из Рогозина не получился Ремарк: его книгу в магазинах никто не спрашивает

Книгу экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина никто не спрашивает в магазинах.

"Глубокомысленно" переиначив название культового антивоенного романа Ремарка (у Рогозина – "На западном фронте Бес перемен", Рогозин выпустил книгу воспоминаний и размышлений тиражом 7 тыс. экземпляров. Более того: по данным Telegram-канала Mash, в издательстве АСТ хотят допечатать еще столько же на волне популярности.

Но вот счетчик заказов на сайте популярной сети книжных магазинов "Читай-город" показывает, что книгу, вышедшую в конце декабря купили больше 50 раз, но меньше 100. Журналисты канала обошли пять крупных магазинов других сетей, но ни в одном продавцы не сообщили о хоть каком-то спросе на книгу Рогозина.

Теги: дмитрий рогозин, книга, мемуары



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