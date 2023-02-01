Ректор ПГНИУ написал заявление об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья

Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников написал заявление об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского госуниверситета.

"Дмитрий Красильников написал заявление об освобождении с должности по состоянию здоровья. От лица Минобрнауки РФ заместитель министра выразил благодарность Дмитрию Георгиевичу за вклад в развитие Первого на Урале", - говорится в сообщении.

В СМИ появилась информация о том, что у Красильникова якобы была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Сообщается, будто бы состояние здоровья бывшего ректора ухудшилось после трагедии в университете, которая произошла 20 сентября 2021 г.

Пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

К убийству Бекмансуров готовился заранее. Перед нападением он оставил записку в соцсетях, в ней стрелок утверждал, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он писал о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе". Экспертизой Бекмансуров был признан вменяемым.

Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. Суд приговорил его к пожизненному заключению, однако Бекмансуров обжаловал приговор.

Напомним, сегодня заместитель министра образования и науки РФ Петр Кучеренко представил Игоря Германова Ученому совету ПГНИУ в качестве нового ректора. Ранее Игорь Германов возглавлял в университете управление кадровой политики.