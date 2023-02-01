01 Февраля 2023
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Общество В России ДНР и ЛНР
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Царев: На границе с ДНР и ЛНР уже девять лет нет никаких улучшений

На границе с ДНР и ЛНР кошмарная ситуация. Очереди чудовищные - до нескольких десятков километров. Грузовые машины стоят по несколько дней. Нет ни туалетов, ни кафе, ни мусорных баков. Это "нечеловеческие условия", заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

С Херсонской областью помогло личное кураторство над границей главы Крыма Аксенова. Там за несколько месяцев проблема очередей была снята, а работа налажена. Но на границе с ДНР и ЛНР уже девять лет очереди.

"Девять лет! И никаких изменений в лучшую сторону. Но если раньше это были проблемы жителей Народных республик, то теперь это вопрос выживания Крыма и всех четырёх новых регионов. Сейчас начинают строительство четырёхполосной дороги Ростов — Симферополь. Но зачем она будет нужна, если на КПП придется больше 12 часов в очереди стоять?" — возмущается Царев.

Недавно в ДНР анонсировали строительство двух новых КПП на границе с Ростовской областью. Длительные простои машин также приводят к завышению цен на товары, что является очень болезненной темой для региона, признал врио главы республики Денис Пушилин.

Теги: ДНР, ЛНР, граница



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