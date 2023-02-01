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Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Пригожин о ситуации с главой Музея истории Екатеринбурга: "Многие чиновники гадят под себя"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин жестко прокомментировал ситуацию с директором Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым, недавно осужденным за дискредитацию ВС РФ. Досталось от предпринимателя и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

Напомним, недавно суд оштрафовал Пушкарева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для этого стал пост бывшего журналиста в социальных сетях. Между тем, Пригожин просил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева сразу после его назначения на должность главы музея. Однако чиновник отказался это делать, сославшись на то, что ему надо "предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения".

Одно из изданий направило Евгению Пригожину запрос: почему Игорь Пушкарев так и не был отстранен от должности, а местная администрация ничего с этим не делает? Журналисты пытались узнать об этом и у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, но оказалось, что глава региона ушел в отпуск.

Ответ Пригожина был достаточно жестким.

"На Руси есть хорошая пословица: "Весна придет, посмотрим, кто где гадил". Многие чиновники, к сожалению, гадят под себя. Потому пока простые русские мужики защищают Родину и погибают на войне, представители различных региональных властей жируют почем зря, потому что плевать они хотели на их народ с высокой колокольни", - цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Евгений Пригожин добавил, что сейчас его юристы обсуждают с представителями законодательных органов механизм запрета для чиновников всех уровней "не только покидать территорию Российской Федерации, но и жировать".

"Мне кажется, что в случае принятия такого закона, количество чиновников сократится минимум вдвое", - заключил предприниматель.

Накануне.RU уже рассказывало, что свердловский губернатор Куйвашев никак не высказывается по поводу СВО. Ранее в Госдуме РФ презентовали патриотический рейтинг глав регионов во время специальной военной операции, и Куйвашев стал одним из его аутсайдеров.

Теги: Пригожин, Пушкарев, музей, Куйвашев



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