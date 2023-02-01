01 Февраля 2023
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

В Ямальском районе нефтяники за год реализовали 60 социально значимых проектов

В 2022 году "Газпромнефть-Ямал" реализовал на территории Ямальского района более 60 инициатив, направленных на повышение качества жизни в регионе.
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Как рассказали Накануне.RU в компании, в рамках соглашения с районной администрацией и программы социальных инвестиций "Родные города" реализованы проекты в сфере образования и спорта, организованы экологические акции, выполнено благоустройство отдаленных сел. Также компания содействует сохранению культурного наследия, ежегодно поддерживает коренное население, в том числе сотрудничая с общественным движением КМНС "Ямал".

(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал"

В частности, нефтяники регулярно обеспечивают проезд тундровиков авиа- и автомобильным транспортом к местам проживания, оказывают финансовую поддержку, помогают пройти необходимое лечение.

В селах Мыс Каменный и Новый Порт "Газпромнефть-Ямал" традиционно проводит спортивные, образовательные и культурные мероприятия. Среди них национальные праздники – День оленевода и День рыбака, фестиваль творчества и искусств "Дыхание Арктики", проекты "Спорт во дворе", "Класс точных наук". При поддержке компании ямальские школьники уже несколько лет участвуют в интеллектуальном турнире "Умножая таланты". Кроме того, на базе Новопортовской школы-интерната создана мастерская, где обучают резьбе по кости.

(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал"

"В работе с Ямальским районом мы всегда ставим в приоритет сохранение самобытной культуры местных жителей и их традиций. Наши проекты направлены на развитие социальной среды, важность улучшения которой понимают все без исключения. Мы ценим, что жители предлагают к реализации свои инициативы и замечают позитивные изменения. В таком партнерстве комфортно работать, и оно, безусловно, дает результат", – подчеркнул заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" по организационным вопросам Евгений Захаров.

Как отмечает глава Ямальского района Андрей Кугаевский, совместные социальные программы муниципалитета и компании работают "не на словах, а на деле", позволяя из года в год повышать качество жизни ямальцев.

"Особое внимание уделяется коренным жителям – компания оказывает содействие в улучшении социально-бытовых условий, предоставляет транспортную и медицинскую помощь, вносит вклад в сохранение культуры Ямала. Благодарю за поддержку и помощь", – сказал Андрей Кугаевский.

Теги: социально значимые проекты, Газпромнефть-Ямал, нефтяники



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