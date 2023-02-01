01 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

За год численность населения России сократилась на 555 000 человек

Численность населения России по состоянию на 1 января 2023 года составила 146 млн 424 тысячи 729 человек, свидетельствуют данные Росстата.

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения России составляла 146 млн 980 тысяч 61 человек. Таким образом, население страны за минувший год сократилось на 555 332 человека.

Отмечается, что последняя оценка сделана без учета информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, пишет "Интерфакс".

Согласно данным Росстата, в российских городах проживают 109,6 млн человек, а в сельской местности — 36,7 млн. Оба показателя сократились за год — на 173 тысячи и почти на 104 тысячи соответственно.

По итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре-ноябре 2021 года, численность населения страны была оценена в 147 млн 241 тысячу человек.

В начале 2022 года Росстат оценивал население страны в 145,5 млн человек. Существенное расхождение в статистическом ведомстве объясняют "накоплением погрешности" в период между переписями.

Теги: население, россия, численность населения



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