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Общество В России
Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину

В Волгограде сегодня, в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве, в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. Мероприятие входит в программу празднования 80-летнего юбилея Победы в битве на Волге.

По данным администрации Волгоградской области, идея установить монументы в честь трех полководцев, сыгравших особую роль в Сталинградской Победе и Великой Отечественной войне в целом, принадлежит ветеранскому сообществу: высокий оперативно-стратегический уровень военного искусства, творческая военная мысль и ее органичная связь с боевой практикой обеспечили успешное завершение операции "Уран", ставшей отправной точкой на пути к полной Победе над фашистской Германией.

Автором скульптур стал известный волгоградский мастер, заслуженный художник России Сергей Щербаков. Для создания эскизов и затем бюстов были использованы архивные фотографии – генералиссимус и маршалы изображены в парадной форме с медалями и орденами. Монументы, выполненные из бронзы, установлены на гранитных постаментах.

Право открыть бюсты полководцев было предоставлено почетным гражданам города-героя Волгограда Юрию Староватых, Александру Струкову, Борису Усику, а также юнармейцам. Участники и гости торжественной церемонии возложили россыпи и корзины цветов к новому культурно-историческому комплексу под аккомпанемент военного оркестра.

Памятники Иосифу Сталину, Георгию Жукову, Александру Василевскому в Волгограде(2023)|Фото: Администрация Волгоградской области

Напомним, в честь годовщины победы в Сталинградской битве Волгоград временно переименовали в Сталинград. На этой неделе в городе ждут президента Владимира Путина. При этом 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград. Тема с переименованием постоянно поднимается в преддверии 80-летия Сталинградской битвы.

Теги: Иосиф Сталин, Волгоград



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Ранее 30.01.2023 12:26 Мск Путин может сегодня начать недельный визит в Волгоград


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