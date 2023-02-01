В Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину

В Волгограде сегодня, в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве, в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. Мероприятие входит в программу празднования 80-летнего юбилея Победы в битве на Волге.

По данным администрации Волгоградской области, идея установить монументы в честь трех полководцев, сыгравших особую роль в Сталинградской Победе и Великой Отечественной войне в целом, принадлежит ветеранскому сообществу: высокий оперативно-стратегический уровень военного искусства, творческая военная мысль и ее органичная связь с боевой практикой обеспечили успешное завершение операции "Уран", ставшей отправной точкой на пути к полной Победе над фашистской Германией.

Автором скульптур стал известный волгоградский мастер, заслуженный художник России Сергей Щербаков. Для создания эскизов и затем бюстов были использованы архивные фотографии – генералиссимус и маршалы изображены в парадной форме с медалями и орденами. Монументы, выполненные из бронзы, установлены на гранитных постаментах.

Право открыть бюсты полководцев было предоставлено почетным гражданам города-героя Волгограда Юрию Староватых, Александру Струкову, Борису Усику, а также юнармейцам. Участники и гости торжественной церемонии возложили россыпи и корзины цветов к новому культурно-историческому комплексу под аккомпанемент военного оркестра.

Напомним, в честь годовщины победы в Сталинградской битве Волгоград временно переименовали в Сталинград. На этой неделе в городе ждут президента Владимира Путина. При этом 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград. Тема с переименованием постоянно поднимается в преддверии 80-летия Сталинградской битвы.