"Уралкалий" в топе ESG-ренкинга RAEX: Среди компаний агрохимического сектора первое место

«Уралкалий» - один из крупнейших мировых производителей калия, занял третью позицию в ESG-ренкинге аналитического агентства RAEX, при этом среди компаний агрохимического сектора - первое место.

Как отмечает пресс-служба Компании, ПАО "Уралкалий" продемонстрировало хорошую динамику, оказавшись на верхних строчках рейтинга благодаря последовательной реализации ESG-стратегии и развитию ESG-практик, существенно улучшив свои позиции по сравнению с 2021 годом (28 место) и 2022 годом (8 место).

Соответственно, проведя очередную переоценку, агентство RAEX повысило ESG-рейтинг «Уралкалия» с 68,8 до 76,7 балла, отметив, что управление ESG-рисками, включающее работу с общими экологическими рисками, находится на высоком уровне.

Первое место Компании в ренкинге по аспекту S (Social) стало следствием высоких оценок деятельности по таким направлениям, как работа с человеческим капиталом и взаимодействие с местными сообществами.

RAEX также высоко оценила корпоративную структуру и корпоративную деятельность «Уралкалия», отметив, что компания традиционно демонстрирует высокий уровень детализации и прозрачности публикуемой нефинансовой отчетности.

Краткая справка. ESG-ренкинг российских предприятий составляется компанией RAEX Europe с 2018 года. Оценка складывается из трех ESG-факторов: наличие соответствующих политик и программ у компании, с указанием конкретных целей, сроков и KPI по их достижению, а также покрытием ключевых рисков, наличие отчетности, где анализируется ее полнота и последовательность, эффективность и результаты деятельности компании, которые влияют на нивелирование и предупреждение соответствующих рисков.