01 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Профессор Массачусетского технологического института призвал немедленно прекратить использование мРНК-вакцин

Профессор одного их ведущих технических вузов США - Массачусетского технологического института Рецеф Леви призвал немедленно прекратить колоть мРНК-вакцины. Об этом он заявил в своем видеообращении.
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Новые генные вакцины от ковида, в срочном и упрощенном порядке зарегистрированные под предлогом неотложности, построены на том принципе, что вводят в организм человека ген белка коронавируса, который проникает в клетки и заставляет их производить белок коронавируса, в ответ на который появляются антитела.

Леви заявил, что все программы ковид-вакцинации не подтвердили ни одного из обещаний относительно эффективности.

"Что еще более важно, они должны прекратиться из-за растущего числа неопровержимых доказательств того, что они причиняют беспрецедентный уровень вреда, включая смерть молодых людей и детей", — подчеркнул ученый.

Он привел ряд данных. Например, в 2021 году служба скорой помощи в Израиле провела более чем на 3000 реанимационных операций больше, чем в 2019 году, - рост на 27%. В Великобритании и Австралии подобные цифры. Исследования, проведенные в Таиланде и Швейцарии, показывают, что частота поражения сердца вакцинированных значительно выше. Другие исследования показали рост миокардита и детей и молодежи.

"Имея все эти доказательства, нет другого этического или научного выбора, кроме как вывести с рынка эти медицинские продукты и остановить все программы вакцинации мРНК. Это явно самый неудачный медицинский продукт в истории медицинских продуктов, как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения безопасности", — заключил Леви.

Накануне.RU писало о беспокойстве ученых в разных странах мира с самого начала применения генных вакцин.

Интересно, что в 2020 году рост смертности в ЕС составил 11%. Тогда на этом основании вводились локдауны и заявлялось, что только вакцина спасет от ковида. В 2022 году, когда почти все были вакцинированы, а ковид почти ушел, смертность превысила фоновую примерно на 10% (окончательных данных еще нет).

В России же рост смертности был в 2,5 раза выше, но после отмены ковид-ограничений и прекращения принуждения к прививкам смертность упала даже чуть ниже обычного уровня.

Теги: вакцина, вакцинация



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