Американку с теленком оштрафовали за прогулку в центре Москвы на 20 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. гражданку США Алисию Дэй, гулявшую с теленком на Красной площади.

В суде американка рассказала, что увидела объявление о продаже теленка на "Авито", пожалела его и решила купить. Затем она решила показать "доктору теленку" "красивое место" – Красную площадь.

У полиции, которая задержала иностранку и ее питомца, было другое мнение: силовики сочли, что это несанкционированная акция, а теленок – наглядная агитация. Потому что во время прогулки Дэй кричала "животные – не еда".

В итоге девушку признали виновной по ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам).

Теленок пока будет находиться в центре для реабилитации животных.