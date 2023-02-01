Суд в Челябинске отправил под домашний арест проректора университета по делу о взятках от студентов

В Челябинске проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, он получил от студентки взятку за организацию написания выпускной квалификационной работы и обеспечения ее успешной защиты на положительную оценку.

Под домашним арестом он пробудет до 30 марта.