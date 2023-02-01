Сурков после годового молчания опубликовал стих о "зимнем кошмаре"

Экс-помощник президента РФ по Украине Владислав Сурков написал стихотворение и опубликовал его в новом номере "Русского пионера". Текст привел в своем Telegram-канале главный редактор журнала Андрей Колесников.

"Не очень вроде веселое. А кто сказал, что стихи должны быть веселыми? Но если разобраться, то ведь и не грустное", - прокомментировал Колесников текст Суркова.

Приводим его полностью, орфография и пунктуация автора сохранены:

Лист клёна словно рваный алый парус

парит над ослепительной водой

и северный почти попутный ветер

несёт его к надмирным миражам

едва ли существующего юга

вселенная светла и неуютна

но память по-осеннему свежа

и бодро бредит о минувшем лете

пока ноябрь хромающей судьбой

сворачивает к зимнему кошмару

скелеты яблонь

мумии черёмух

окоченелый строй нетленных елей

как вычурные буквы в книге мёртвых

гласят о приближении метелей

о вечных льдах о стуже неизбежной

о гибели души в геенне снежной

ведут куда-то вниз крутые дни

простим друг другу то что мы не боги

и ничего не можем изменить

и се — алеет парус одинокий.

Весной 2022 г. появились слухи об аресте (по другой версии – домашнем аресте) Суркова, среди многочисленных должностей которого было и кресло спецпредставителя президента РФ по Украине. Якобы претензии были связаны с хищениями на Донбассе в 2014 г. Впрочем, информация никем не была подтверждена. Опровергла слухи и Ксения Собчак.

"У меня для вас новость, друзья, даже не знаю, хорошей она вам покажется или не очень. Проверила, опросила, узнала и рассказываю как есть: Владислав русское_солнце Сурков не арестован и не сидит дома под бдительным оком товарища майора. Новость про его арест - это новость из парада феерических говнонабросов, вроде той, где Путин передал нам с мамой сто миллионов долларов (были бы у меня они - я бы может сразу добреть начала)", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Не в курсе возможных претензий к Суркову были и в Кремле. Так или иначе, Сурков в публичном поле молчал почти год, и прервал молчание только теперь этим пространным стихом.