Сурков после годового молчания опубликовал стих о "зимнем кошмаре"
Экс-помощник президента РФ по Украине Владислав Сурков написал стихотворение и опубликовал его в новом номере "Русского пионера". Текст привел в своем Telegram-канале главный редактор журнала Андрей Колесников.
"Не очень вроде веселое. А кто сказал, что стихи должны быть веселыми? Но если разобраться, то ведь и не грустное", - прокомментировал Колесников текст Суркова.
Приводим его полностью, орфография и пунктуация автора сохранены:
Лист клёна словно рваный алый парус
парит над ослепительной водой
и северный почти попутный ветер
несёт его к надмирным миражам
едва ли существующего юга
вселенная светла и неуютна
но память по-осеннему свежа
и бодро бредит о минувшем лете
пока ноябрь хромающей судьбой
сворачивает к зимнему кошмару
скелеты яблонь
мумии черёмух
окоченелый строй нетленных елей
как вычурные буквы в книге мёртвых
гласят о приближении метелей
о вечных льдах о стуже неизбежной
о гибели души в геенне снежной
ведут куда-то вниз крутые дни
простим друг другу то что мы не боги
и ничего не можем изменить
и се — алеет парус одинокий.
Весной 2022 г. появились слухи об аресте (по другой версии – домашнем аресте) Суркова, среди многочисленных должностей которого было и кресло спецпредставителя президента РФ по Украине. Якобы претензии были связаны с хищениями на Донбассе в 2014 г. Впрочем, информация никем не была подтверждена. Опровергла слухи и Ксения Собчак.
"У меня для вас новость, друзья, даже не знаю, хорошей она вам покажется или не очень. Проверила, опросила, узнала и рассказываю как есть: Владислав русское_солнце Сурков не арестован и не сидит дома под бдительным оком товарища майора. Новость про его арест - это новость из парада феерических говнонабросов, вроде той, где Путин передал нам с мамой сто миллионов долларов (были бы у меня они - я бы может сразу добреть начала)", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Не в курсе возможных претензий к Суркову были и в Кремле. Так или иначе, Сурков в публичном поле молчал почти год, и прервал молчание только теперь этим пространным стихом.