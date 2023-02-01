Сурков после годового молчания опубликовал стих о "зимнем кошмаре"

01 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: эфир WarGonzo, скриншот

Сурков после годового молчания опубликовал стих о "зимнем кошмаре"

Экс-помощник президента РФ по Украине Владислав Сурков написал стихотворение и опубликовал его в новом номере "Русского пионера". Текст привел в своем Telegram-канале главный редактор журнала Андрей Колесников.

"Не очень вроде веселое. А кто сказал, что стихи должны быть веселыми? Но если разобраться, то ведь и не грустное", - прокомментировал Колесников текст Суркова.

Приводим его полностью, орфография и пунктуация автора сохранены:

Лист клёна словно рваный алый парус
парит над ослепительной водой
и северный почти попутный ветер
несёт его к надмирным миражам
едва ли существующего юга
вселенная светла и неуютна
но память по-осеннему свежа
и бодро бредит о минувшем лете
пока ноябрь хромающей судьбой
сворачивает к зимнему кошмару
скелеты яблонь
мумии черёмух
окоченелый строй нетленных елей
как вычурные буквы в книге мёртвых
гласят о приближении метелей
о вечных льдах о стуже неизбежной
о гибели души в геенне снежной
ведут куда-то вниз крутые дни
простим друг другу то что мы не боги
и ничего не можем изменить
и се — алеет парус одинокий.

Весной 2022 г. появились слухи об аресте (по другой версии – домашнем аресте) Суркова, среди многочисленных должностей которого было и кресло спецпредставителя президента РФ по Украине. Якобы претензии были связаны с хищениями на Донбассе в 2014 г. Впрочем, информация никем не была подтверждена. Опровергла слухи и Ксения Собчак.

"У меня для вас новость, друзья, даже не знаю, хорошей она вам покажется или не очень. Проверила, опросила, узнала и рассказываю как есть: Владислав русское_солнце Сурков не арестован и не сидит дома под бдительным оком товарища майора. Новость про его арест - это новость из парада феерических говнонабросов, вроде той, где Путин передал нам с мамой сто миллионов долларов (были бы у меня они - я бы может сразу добреть начала)", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Не в курсе возможных претензий к Суркову были и в Кремле. Так или иначе, Сурков в публичном поле молчал почти год, и прервал молчание только теперь этим пространным стихом.

Теги: Владислав Сурков, стихотворение, Андрей Колесников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети