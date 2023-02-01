Сотрудники ГИБДД выясняли обстоятельства выдуманного школьником ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга на протяжении почти суток искали водителя белой "Лады", сбившего школьника. Ребенок получил ушиб локтя. Однако выяснилось, что ДТП оказалось выдумкой школьника, не желавшего идти на уроки.

Напомним, что "авария" произошла вчера на ул. Суходольская, 33. Неизвестный на отечественном авто, объезжая место ДТП, задним ходом наехал на школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий автоинспекторы опросили отца мальчика, который пояснил, что ребенок шел из дома в школу, переходя через проезжую часть, поскользнулся и упал, в связи с чем получил травму. Мальчик при падении замарал одежду и не хотел идти в ней в школу, именно поэтому, сказал родителям, что попал в ДТП и указал автомобиль, который ему запомнился в тот момент из проезжающего мимо потока", - рассказали Накануне.RU в городском ГИБДД.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает родителям, что ложная информация о ДТП является недопустимым поступком, поскольку в момент, когда полицейские проверяют ложную информацию, другие люди нуждаются в реальной помощи.