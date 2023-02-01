В Киеве заявили об увольнении руководства таможни

01 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Фото: NASA Worldwiew

В Киеве заявили об увольнении руководства таможни

Сегодня будет уволено все руководство украинской таможни, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

Он заявил, что это связано со следующими событиями: обыски в налоговой, вручение сообщений о подозрении должностным лицам минобороны, обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Арсена Авакова и другие публичные и непубличные действия. Все это происходит в рамках "изменений в стране".

Сегодня также прошли обыски у экс-директора Департамента госзакупок минобороны Украины Богдана Хмельницкого по поводу покупки некачественных бронежилетов на 123 млн гривен. Хмельницкому вручено подозрение. Местные СМИ пишут, что о подозрении также сообщили бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему замдиректора ГП "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Напомним, в январе на Украине вспыхнул скандал в связи с коррупцией в минобороны, который и вынудил Владимира Зеленского уступить требованиям США и анонсировать важные кадровые изменения. Министр обороны Алексей Резников признал, что были допущены "ошибки". По сообщениям телеграм-каналов, под ним тоже шатается кресло, и его требуют уволить. Массовые кадровые "чистки" происходят по указке из США, которые будто бы полностью перехватили контроль над Украиной у Британии.

Теги: украина, таможня



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети