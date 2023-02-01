В Киеве заявили об увольнении руководства таможни

Сегодня будет уволено все руководство украинской таможни, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

Он заявил, что это связано со следующими событиями: обыски в налоговой, вручение сообщений о подозрении должностным лицам минобороны, обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Арсена Авакова и другие публичные и непубличные действия. Все это происходит в рамках "изменений в стране".

Сегодня также прошли обыски у экс-директора Департамента госзакупок минобороны Украины Богдана Хмельницкого по поводу покупки некачественных бронежилетов на 123 млн гривен. Хмельницкому вручено подозрение. Местные СМИ пишут, что о подозрении также сообщили бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему замдиректора ГП "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Напомним, в январе на Украине вспыхнул скандал в связи с коррупцией в минобороны, который и вынудил Владимира Зеленского уступить требованиям США и анонсировать важные кадровые изменения. Министр обороны Алексей Резников признал, что были допущены "ошибки". По сообщениям телеграм-каналов, под ним тоже шатается кресло, и его требуют уволить. Массовые кадровые "чистки" происходят по указке из США, которые будто бы полностью перехватили контроль над Украиной у Британии.